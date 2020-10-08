Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elinde

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Szijjarto, Avrupa'nın güvenliği konusunda Türkiye'nin önemine dikkat çekti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye vurgusu yaptı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da ''Bratislava Küresel Güvenlik Forumu''na katılan Bakan Szijjarto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

"GÜVENLİĞİMİZ TÜRKİYE'YE BAĞLI"

Szijjarto, görüşmeye ilişkin Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ''Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eski dostum ve mevkidaşım. Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elinde." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DAHA AZ ELEŞTİRİN"

Macar Bakan, ifadelerini "Bu yüzden Batı Avrupalı dostlarım onları daha az eleştirse daha iyi olur.'' şeklinde sürdürdü.