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    Macaristan'da işverenler, çalışanlara aşıyı zorunlu kılabilecek

    Koronavirüs vakalarının artmasıyla Macaristan’da hükümet, işverenlerin çalışanlarına aşı zorunluluğu getirebileceği yönünde karar aldı.
    • AA
    • 28.10.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 14:38
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    Macaristan'da işverenler, çalışanlara aşıyı zorunlu kılabilecek

    Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, koronavirüs ile mücadele kapsamında hükümet tarafından alınan kararı açıkladı.

    Gulyas, işverenlerin çalışanlarına koronavirüs aşısı olma zorunluluğu getirebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Hükümetin aldığı karar kapsamında, eğer çalışanların güvenliği söz konusuysa işverenler, çalışma şartı olarak Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirebilir.”

    BELEDİYELERDE, BELEDİYE BAŞKANLARI KARAR VERECEK

    Gulyas, işveren olarak devletin de söz konusu kararı uygulayacağını belirtti. Ancak belediyelerde, belediye başkanlarının karar vereceği ifade edildi.

    Macaristan da işverenler, çalışanlara aşıyı zorunlu kılabilecek #1

    TOPLU TAŞIMADA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

    Ülkede son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle çeşitli önlemlerin de hayata geçirileceğine de değinen Gulyas, bu kapsamda 1 Kasım'dan itibaren toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun uygulanacağını söyledi.

    SAĞLIK KURUMLARINA ZİYARET YASAĞI

    Ayrıca Gulyas, sağlık kurumlarına ziyaret yasağı getirileceğini de belirtti.

    CAN KAYBI 30 BİN 692

    Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 4 bin 39 yeni vaka tespit edildi.

    Toplam vaka sayısı 859 bin 378'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artışla 30 bin 692'ye çıktı.

    9,7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da, 5 milyon 947 bin kişiye 1. doz, 5 milyon 728 bin kişiye 2. doz, 1 milyon 164 bin kişiye ise 3. doz aşı uygulandı.

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