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- Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 90 bin hindi itlaf edildi
Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 90 bin hindi itlaf edildi
H5N8 nedeniyle çiftliklerin 10 kilometre çevresi karantina altına alındı.
- AA
- 06.01.2021 - 17:56
- Güncelleme : 06.01.2021 - 18:09
Macaristan'da, koronavirüs salgınından sonra şimdi de kuş gribi alarmı verildi.
Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 90 bin hindinin itlaf edildiğini bildirdi.
HİNDİ ÇİFTLİKLERİNDE H5N8'E RASTLANDI
Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin Komarom-Esztergom bölgesindeki hindi çiftliklerinde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi.
Açıklamada, kuş gribi virüsünün yayılmasının engellenmesi amacıyla 90 bin hindinin itlaf edildiği belirtildi.
KARANTİNA KARARI
Virüs tespit edilen çiftliklerin 10 kilometre çevresinin karantina altına alındığı aktarılan açıklamada, kümes hayvanlarının korunması amacıyla kapalı alanda tutulması gerektiğine işaret edildi.