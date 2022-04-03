Macaristan'da oy kullanma işlemi başladı

Muhalefet partileri, Başbakan Orban'a karşı birleşti. Anketler, aradaki farkın 2 puan olduğunu söylerken, kararsızların oranı dikkat çekti.

Macaristan'da halk, kritik seçimler için sandık başına gitti.

Yaklaşık 9,7 milyonluk nüfusa sahip ülkede 8 milyon 200 bin seçmen, Ulusal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek ve referandum için oy kullanıyor.

12 yıllık Başbakan Viktor Orban iktidarını değiştirmek için Macaristan'da 6 parti bir araya geldi.

MUHALEFETTEN 6'LI İTTİFAK, FARK 2 PUAN

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, seçmenlerin yüzde 41'i Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) ittifakını, yüzde 39'u Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik"i desteklerken, yüzde 16'sı ise kararsız.

Macaristan sandık başında ViDEO

DAR BÖLGE SİSTEMİ

Toplam 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosu'nda 106 milletvekilli, en çok oy alan adayın kazandığı "dar bölge sistemi"ne göre belirleniyor.

Dar bölge sisteminde, ilk turda en yüksek oyu alan aday milletvekili oluyor. Geri kalan 93 milletvekili ise partilerin listesinden oy oranına göre belirleniyor.

YÜZDE 5 BARAJI

Parlamentoya giriş barajı olan yüzde 5'i, sadece Fidesz-KDNP ittifakı ve Macaristan İçin Birlik'in aşması öngörülüyor.

MUHALEFETTEN ORTAK ADAY

Muhalefet partileri, 2018 yılında yapılan seçimlere ayrı adaylarla girmişti. Bu kez partiler, aşırı sağcı Mi Hazank haricinde, ortak liste ve aday kararı aldı.

Altı partinin ortak adayı, Hodmezövasarhely kentinin Belediye Başkanı Peter Marki-Zay olarak belirlendi.

REFERANDUMDA YÖNELTİLEN SORULAR

Seçmenler ayrıca, muhalefet tarafından "homofobik yasa", hükümet tarafından ise "çocukları koruma yasası" olarak nitelendirilen ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sert tepki gösterdiği, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin referandumda oy kullanıyor.

Halk oylamasında cevap verilmesi istenen sorular, şu şekilde belirlendi:

"Ebeveynlerin rızası olmadan reşit olmayan çocuklara okullarda cinsel yönelim dersleri verilmesini destekliyor musunuz? Reşit olmayan çocuklara cinsiyet değiştirme operasyonu tanıtımı yapılmasını destekliyor musunuz? Çocukların gelişimini etkileyen cinsel içeriklerin herhangi bir kısıtlama olmadan medyada gösterilmesini destekliyor musunuz? Cinsiyet değiştirme tanıtımı yapan görüntülerin medyada yayınlanmasını destekliyor musunuz?"





GEÇERSİZ OLACAK BEKLENTİSİ

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, muhalefetin çağrısı üzerine halk oylamasında birçok kişinin geçersiz oy kullanacağı ve bu yüzden oylamanın yüzde 50'nin altında kalarak referandumun geçersiz olacağı öngörülüyor.