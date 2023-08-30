Macaristan'dan Biden'ı kızdıracak çıkış: Trump seçilirse Ukrayna'daki savaş biter ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarını eleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki savaşın ancak Donald Trump'ın yeniden seçilmesi ile sona ereceğini öne sürdü.

İHA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan ABD Başkanı Joe Biden'ı kızdıracak bir açıklama geldi.

Orban, Fox News sunucusu Tucker Carlson'a verdiği röportajda Biden'ın politikalarına ve Ukrayna'daki savaşa yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Tek çıkış yolu Trump"

"NATO'nun idaresi sizde olsaydı, Biden'ın yerinde olsaydınız Ukrayna'daki savaşa ilişkin ilk hamleniz ne olurdu?" sorusuna cevap veren Orban, "Barış. Derhal! Trump'ı geri çağırırdım. Tek çıkış yolu bu. Birçok sebepten ötürü kendisini eleştirebilirsiniz, anlıyorum fakat son yıllardaki en iyi dış politika onun dönemindeydi. Hiçbir yeni savaş başlatmadı. Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkeler konusunda güzel davrandı. Çok iyi bir dış politika izledi. Dünyayı anlayabilecek kadar iyi bir eğitim almadığı şeklinde eleştiriliyor fakat bence durum öyle değil" dedi.

"Trump insanlığı kurtarabilecek kişi"

Orban, "Eğer Rus işgalinin başlangıcında kendisi ABD Başkanı olsaydı Rusların böyle bir şey yapması mümkün olmazdı. Trump, Batı dünyasını ve tüm insanlığı kurtarabilecek kişi. Bu benim şahsi görüşüm" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceği iddialarının da yalan olduğunu belirten Orban, Rusya'nın Ukrayna'dan açık ara güçlü ve sayıca açık ara üstün olduğunu söyledi.