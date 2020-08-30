Macron: Akdeniz'e donanmanın tümünü yollamadık

Macron, ülkesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye’ye karşı sert bir tavır takınarak "kırmızı çizgi politikası” uyguladığını savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre, önceki gün Paris'te gazetecilerle yaz sonu toplantısında bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Macron, konu Akdeniz’in egemenliği olduğunda kendisinin sözleri ve eylemleriyle tutarlı olması gerektiğini ifade etti.

"KIRMIZI ÇİZGİ POLİTİKASI"

Ankara’nın sözlerden ziyade eylemleri dikkate alıp onlara saygı duyduğunu iddia eden Macron, "Türklerin sadece bunu (sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu) dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır.” dedi.

Macron daha önce Suriye konusunda da sözlerini eylemleriyle desteklediğini aktardı.

"SERT VE ÖLÇÜLÜ BİR TAVIR SERGİLEDİK"

Fransa’nın geçen haftalarda Doğu Akdeniz’deki geçici varlığını artırma kararı ile Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İtalya ile birlikte Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdikleri askeri tatbikata da değinen Macron, Fransa’nın sert ama ölçülü bir tavır sergilediği iddiasında bulundu.

Macron, "Orantılıydı. Oraya donanmanın tümünü yollamadık.” diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EYLEMLERİ PROVOKATİF"

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini "provokatif” olarak değerlendiren Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin (AB) iki üyesi olan Yunanistan ile GKRY'nin münhasır ekonomik bölgelerine ve egemenlik haklarına “saldırdığını” iddia etti.

Macron, "Türkiye'nin son yıllardaki stratejisini bir NATO üyesi ülkenin stratejisi olarak değerlendirmiyorum.” ifadesini kullandı.