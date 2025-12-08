Macron: Avrupa endüstrisi 'ölüm kalım' anıyla karşı karşıya

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa'nın ekonomisinin ve üretiminin kötüye gittiği yorumları yaygınlaşırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa'nın endüstrisi hakkında uyarıda bulundu.

Macron, bir 'ölüm kalım' anıyla karşı karşıya olan Avrupa endüstrisinin yardımına Çin'in yetişmesi gerektiğini söyledi.

AVRUPA ENDÜSTRİSİ 'ÖLÜM-KALIM' MÜCADELESİNDE

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın korumacı Amerika ile ultra rekabetçi Çin arasına sıkıştığını ve endüstrisinin ölüm kalım anı içinde olduğunu söyledi.

2018'den beri dördüncü Beijing ziyaretinden dönüşte, Avrupa endüstrisinin kurtuluşu için Çin'e çağrı yapan Macron, "Avrupa'nın 25 yıl önce Çin'e yatırım yaptığı gibi Çin de bugün Avrupa'ya yatırım yapmalı." dedi.

Politico, makalesinde, Avrupa'nın Çin ile ticaret açığının 2024 yılında 306 milyar euro olduğunu yazdı.

"KENDİ MÜŞTERİLERİNİ YOK EDİYORLAR"

Fransız lider, "Çinlilere anlatmaya çalıştığım şey, bu ticaret fazlasının savunulamaz olduğu ve bizden ithalat yapmayarak kendi müşterilerini yok ettikleri." ifadeleriyle konuştu.

"Bazı alanlarda çok iyi olduklarını kabul ediyoruz. Ama sürekli ithalat yapamayız," cümlelerini dile getiren Macron, "EDF ve Airbus'ın daha önce Çin'e gittiği gibi Çinli şirketler de Avrupa'ya gelmeli ve Avrupa için değer ve fırsat üretmeli." dedi.

Çin'i Avrupa'ya yatırım yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Macron, "Çin'in Avrupa yatırımları yırtıcı olmamalı, yani hegemonya kurmayı ve bağımlılıklar oluşturmayı amaçlamamalı." diye ekledi.

Fransa gelişmiş ekonomilerden oluşan G7 grubunun 2026 başkanlığını üstlenecek ve G7 zirvesi Fransa'da yapılacak. Bloomberg'in raporuna göre, Cumhurbaşkanı Macron, Çin Devlet Başkan Xi Jinping'i de zirveye davet etmeyi ve G7'yi eski küresel pozisyonuna geri getirmeyi düşünüyor.