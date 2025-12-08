Rusya: Zaporijya ve Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdik

- Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı.
- Novodanilovka ve Çervonoye yerleşim birimlerinin Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.
- Bakanlık, daha önce Harkiv ve Donetsk bölgelerinde de ilerleme sağladıklarını duyurmuştu.
Ukrayna ile Rusya'nın savaşında barış görüşmeleri uzarken, cepheden yeni haberler geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 2 yerleşim yerinin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini belirtti.
TÜM YÖNLERDEN İLERLEME KAYDEDİLDİĞİ SÖYLENDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine dair bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Zaporijya bölgesinde Novodanilovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çervonoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Kuçerovka, Donetsk bölgesinde de Rovnoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.