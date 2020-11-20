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    Macron: Dağlık Karabağ'da kültürel mirası koruyalım

    Macron: Dağlık Karabağ'da kültürel mirası koruyalım

    Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'da dini ve kültürel mirası korumak için, tedbirler alınmalı dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 01:07
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeler gerçekleştirdi.

    Gerçekleşen görüşmelerde Macron, Dağlık Karabağ’da dini ve kültürel mirasını korumak için tedbirler almak istediğini belirtti.

    Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şu ifadelerine yer verildi:

    “Cumhurbaşkanı bugün Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile video konferans gerçekleştirdi.

    Macron: Dağlık Karabağ da kültürel mirası koruyalım #1

    "KÜLTÜREL MİRASI KORUYALIM"

    Cumhurbaşkanı, onlarla 9 Kasım ateşkesinden sonra Fransa’nın önceliklerini ele aldı. Askeri eylemlerin bitmesi, Dağlık Karabağ halkını koruma amacıyla iyi niyetli görüşmelerin yeniden başlamasına izin vermeli ve son haftalarda evlerini terk eden on binlerce insanın güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamalı.”

    Macron ayrıca “Fransa’nın insani yardım çabalarını ve bölgenin dini ve kültürel mirasını korumak için tedbirler alma isteğini” anlattı.

    Macron: Dağlık Karabağ da kültürel mirası koruyalım #2

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