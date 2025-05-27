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Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünden beri gündemden düşmüyor.

Tüm dünyanın gözü Macron'a çevrilmiş durumda...

Macron, Fransa'yı güvenilir bir ticaret ortağı ve Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı bir denge unsuru olarak göstermeyi amaçlayan Güneydoğu Asya turunu dün başlattı.

Macron ve eşi, ilk durakları olan Vietnam'a ulaştı ancak burada bazı istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

EŞİ, MACRON'U TOKATLADI

Associated Press'in kamerasına yansıyan görüntülerde, Brigitte Macron'un eşine makam uçağının kapısında tokat attığı görülüyordu.

Kameraları fark eden Macron, kendisini aşağıda bekleyen heyete selam verirken Brigitte Macron'un, eşinin koluna girmediği de görülmüştü.

Dün, dünya basının gündemine oturan bu görüntülere, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yanıt geldi.

"ATIŞIYORDUK, ŞAKALAŞIYORDUK"

Gazetecilerin bu konudaki sorusuna yanıtlaya Macron, "Eşimle atışıyorduk, şakalaşıyorduk, ben şaşırdım." dedi.

"TEORİLER ÜRETİYORLAR"

Macron, muhabirlere "Şimdi bu bir tür gezegensel felakete dönüştü ve hatta bazıları teoriler bile üretiyor." ifadelerini kullandı.

ELYSEE SARAYI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Elysee Sarayı da görüntüleri doğrulamış ancak ikili arasında yaşananların 'şakadan ibaret' olduğunu söylemişti.

Elysee'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer almıştı: