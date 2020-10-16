Macron: Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı destekliyoruz

Brüksel'de düzenlenen zirvenin ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye karşı Rum Kesimi ve Atina'nın yanında olduklarını söyledi. Merkel de Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi düzenlendi.

Zirve'nin gündeminde öne çıkan başlıklardan biri Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin bölgedeki varlığı oldu.

MACRON'DAN RUM KESİMİ VE YUNANİSTAN'A DESTEK AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Son Avrupa Birliği zirvesi, AB'nin Kıbrıs (GKRY) ve Yunanistan'a verdiği desteği yeniden onayladı." dedi.

Akdeniz'de gerilime neden olan duruma ilişkin Macron, Türkiye ile görüşmeye istekli olduklarını ifade etti.

"AB, KARABAĞ'DA ATEŞKES İSTİYOR"

Macron, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalarda AB'nin bir an önce ateşkes yapma konusunda istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

MERKEL: TÜRKİYE'NİN ÖNLEMLERİ PROVOKATİF

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam etmesinin "provokatif, üzücü ve gereksiz" olduğunu savundu.

Brüksel'de gazetecilere konuşan Merkel, "Türkiye'nin son zamanlarda aldığı ve elbette provokatif olan tek taraflı önlemlerin gerginliği yatıştırmaktan çok artırdığı konusunda görüş birliğine vardık." diye konuştu.

"İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İKİ TARAFIN DA YARARINA"

Merkel, sözlerini "Türkiye ile çıktığımız yolda ilerlemeye istekliyiz. AB-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi her iki tarafın da yararınadır." ifadelerini kullandı.

"ARALIKTA ZİRVE PLANLIYORUZ"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Michel, "Aralık ayında bir zirve planlıyoruz. Doğu Akdeniz'deki ve Türkiye'deki durumu değerlendirmeyi planladık." dedi.

"Türkiye'nin tek taraflı eylemlerine üzülüyoruz" diyen Michel, Ankara'nın hamlelerinin "provokasyon" olduğunu ileri sürdü.

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