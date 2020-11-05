Dolar
8.4346
0.1555%
Euro
9.9983
1.1994%
Altın
1926.92
1.1596%
Borsa
1183.09
1.3223%
G. Altın
522.704
1.3284%
Bitcoin
126660.12
7.007%
EXEN Coin
12.32
-0.32%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Macron, ilişkileri yumuşatmak için Müslüman ülkelere elçi gönderecek

    İslam dünyasını hedef alan yorumlarının ardından aldığı tepkilerle geri adım atma kararı alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ilişkileri yumuşatmak için İslam ülkelerine büyükelçi göndereceği öğrenildi.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 14:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Macron, ilişkileri yumuşatmak için Müslüman ülkelere elçi gönderecek

    Son dönemde İslam’a yönelik sert bir söylem geliştiren, öğretmen Samuel Paty’nin sınıfta İslam peygamberi Hz. Muhammed karikatürlerini göstermesi nedeniyle başı kesilerek öldürülmesinin ardından tonunu daha da sertleştirip bu karikatürlerden vazgeçmeyecekleri mesajı veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geri adım attı.

    MÜSLÜMAN ÜLKELERE ELÇİ GÖNDERECEK

    Avrupa basınından The Gurdian ve Euronews'te yayınlanan haberlerde, Macron'un İslam ülkeleri ile diyaloğu yumuşatmak için Müslüman ülkelere büyükelçi göndermeyi planladığını aktardı.

    İLK SİNYALİ AL JAZEERA RÖPORTAJINDA VERMİŞTİ

    Geçtiğimiz hafta Al Jazeera’ya röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron,dünya çapında tepkiler sonrasında ‘Karikatürlerin şoke edebileceğini anlıyorum’ diyerek geri adım sinyali verdi.

    Röportajda Fransa'da bir derginin söylediği şeyin hükümetin pozisyonu olmadığını dile getiren Macron, “Bu karikatürlerle şok olabileceğimizi anlıyor ve saygı duyuyorum” demişti.

    Macron, ilişkileri yumuşatmak için Müslüman ülkelere elçi gönderecek #1

    BİR ÇOK ÜLKE FRANSIZ ÜRÜNLERİNİ BOYKOT ETTİ

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı ifadeleri ve İslam peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle Katar, Pakistan, Sudan, Endonezya, Ürdün, Bangledeş gibi ülkeler Fransız ürünlerine boykot uygulanması başlatmıştı.

    Macron, ilişkileri yumuşatmak için Müslüman ülkelere elçi gönderecek #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir