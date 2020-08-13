Macron: Türkiye petrol arama faaliyetini durdursun

Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin yürüttüğü petrol arama faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Fransa son günlerde koronavirüs nedeniyle artan vakalarla uğraşıyor. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bin 371'e çıkarken, son 24 saatte 2 bin 524 yeni vaka bildirildi.

Ülke koronavirüs ile baş etmeye çalışırken Cumhurbaşkanı Macron Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron sosyal medyadan , Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yürüttüğü petrol arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı ve Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracaklarını belirtti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Macron, şunları kaydetti:

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ DURUM ENDİŞE VERİCİ"

"Doğu Akdeniz'deki durum endişe verici. Türkiye'nin petrol arama konusundaki tek taraflı kararları gerginliğe neden oluyor.

Komşu ülkeler ve NATO içindeki müttefikler arasında barışçıl bir diyaloğa izin vermek için bunların sona ermesi gerekir.

Önümüzdeki günlerde, Yunanistan dahil Avrupalı ortaklarla işbirliği yaparak, Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim."