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    Macron Türkiye'den şikayetçi

    Macron Türkiye'den şikayetçi

    Fransa Lideri Macron, Türkiye'nin Libya'da Hafter'e karşı savaş veren meşru hükümete verdiği desteklerden dolayı rahatsız olduğunu belirtti.
    • REUTERS
    • 23.06.2020 - 09:03
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    Macron Türkiye'den şikayetçi #1

    Libya'da her fırsatta  Halife Hafter'i destekleyen tutum sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısında Türkiye'nin Libya'daki rolünde rahatsız olduğunu ortaya koydu.

    Macron, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye'yi ülkede "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçladı.

    HER FIRSATTA ERDOĞAN'A İLETTİM

    Macron, "Bugün Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve bunun Berlin Konferansı'nda verilen bütün taahhütlere aykırı olduğunu düşündüğümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça söyleme fırsatım oldu" ifadesini kullandı.

    TAVRIMIZ SERT OLACAK

    Türkiye'nin Libya'da ilerlemesine izin vermeyeceğini iddia eden Macron, "Türkiye'ye tavrımız sert olacak" dedi.

    ACİL ATEŞKES

    Macron bu açıklamalarından sonra kendi sosyal medya hesabından Libya için acil ateşkes istediğini belirtti.

    Macron Türkiye'den şikayetçi #2

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