Macron Türkiye'den şikayetçi

Fransa Lideri Macron, Türkiye'nin Libya'da Hafter'e karşı savaş veren meşru hükümete verdiği desteklerden dolayı rahatsız olduğunu belirtti.

Libya'da her fırsatta Halife Hafter'i destekleyen tutum sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısında Türkiye'nin Libya'daki rolünde rahatsız olduğunu ortaya koydu.

Macron, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye'yi ülkede "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçladı.

HER FIRSATTA ERDOĞAN'A İLETTİM

Macron, "Bugün Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve bunun Berlin Konferansı'nda verilen bütün taahhütlere aykırı olduğunu düşündüğümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça söyleme fırsatım oldu" ifadesini kullandı.

TAVRIMIZ SERT OLACAK

Türkiye'nin Libya'da ilerlemesine izin vermeyeceğini iddia eden Macron, "Türkiye'ye tavrımız sert olacak" dedi.

ACİL ATEŞKES

Macron bu açıklamalarından sonra kendi sosyal medya hesabından Libya için acil ateşkes istediğini belirtti.