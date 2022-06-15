Macron: Zelensky, Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmesi gerekeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya'yı ziyaret etti.

NATO'nun Mihail Kogalniceanu Askeri Üssü'nde konuşan Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

Macron, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı 6 yaptırım paketi kararı aldığına ve Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine işaret etti.

"Zelensky, Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacak"

AA'da yer alan habere göre Zelensky'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacağı değerlendirmesini yapan Macron, şu ifadeleri kullandı:

"Bir noktadan sonra, direnişe yardım ettikten ve umarım Ukrayna kazandıktan sonra, özellikle çatışma durduğunda, müzakere etmemiz gerekecek. Avrupa ülkeleri de bu müzakere masasının etrafında olacak."





"Ukrayna'ya net siyasi sinyaller göndermeliyiz"

"AB ve Avrupalılar olarak, aylardır kahramanca direnen Ukrayna halkına net siyasi sinyaller göndermemiz gereken bir zamandayız." diyen Macron, AB'nin kapısının önünde benzeri görülmemiş bir jeopolitik durumun var olduğuna değindi.

Fransa Cumhurbaşkanı, ayrıca ülkesinin NATO kapsamında Romanya'da bulunan askeri varlığını artıracağını kaydetti.

Macron, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Romanya'da konuşlandırılan 500 Fransız askeriyle dün bir araya gelmişti.

Bugün Moldova'ya giden Macron'un, bu hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e de gidebileceği belirtiliyor.