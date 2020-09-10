Macron'dan Avrupa'ya Türkiye'ye karşı birlik çağrısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden vazgeçmesi adına AB'ye birlik çağrısında bulunan Macron "Erdoğan'a karşı güçlü olmalıyız" dedi.

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, baskılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dimdik ayakta durarak cevap veriyor.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra Avrupa Birliği Yunanistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye yeni tehditler savurdu.

Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN'A KARŞI GÜÇLÜ OLMALIYIZ"

Macron, yaptığı açıklamada "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı." ifadelerini kullandı.

"SORUNUMUZ TÜRK HALKIYLA DEĞİL ERDOĞAN'LA"

Macron, Türk halkının çok büyük bir halk olduğunu ancak sorunlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olduğunu belirterek "Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" dedi.