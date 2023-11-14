Macron'dan Gazze'de U dönüşü: İsrail'in tepkisi, geri adım attırdı Gazze'deki İsrail saldırılarının önce durmasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Tel Aviv'in tepkilerinin ardından tutumunda değişikliğe gitti. Netanyahu Macron'un ciddi hata yaptığını söylerken, Fransız lider İsrailli mevkidaşıyla görüştü.

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ensonhaber.com

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in yoğun saldırılarıyla karşı karşıya kalan Gazze konusunda geri adım attı.

İsrail'i ziyaret ederek bu ülkeye desteğini ileten Macron, sonraki süreçte çatışmalara "insani ara" verilmesini ve sivillerin bombalanmasının durdurulmasını istedi.

Macron, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi yok. İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.

Netanyahu: Macron ciddi hata yaptı

Tel Aviv'den yükselen tepkiler, Macron'un tavrında değişikliğe yol açtı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa cumhurbaşkanının İsrail'e yönelik iddialarında "gerçek ve ahlaki açıdan ciddi bir hata yaptığını" vurguladı.

"Fransa cumhurbaşkanına söylüyorum: Size de ulaşır"

"Sivillerin tahliyesini İsrail değil Hamas engelliyor." iddiasında bulunan Netanyahu, şöyle konuştu:

Hastanelere, okullara ve BM tesislerine yerleşen İsrail değil, Hamas'tır. Dolayısıyla sivillere verilen zararın sorumlusu İsrail değil Hamas'tır.



Fransa cumhurbaşkanına ve diğer dostlarımıza şunu söylüyorum: Bu size de ulaşır.

'Öyle demek istemedim' telefonu

Öncesinde ateşkes isteyen Macron, pazar günü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Gazze'deki savaşla ilgili tutumunu açıklığa kavuşturmak üzere aradı.

Yaşananların perde arkasını aktaran Herzog, "Macron bana İsrail'i sivilleri hedef almakla suçlamak istemediğini söyledi." dedi.

Geri dönüşü memnuniyetle karşıladılar

İsrail basını, "Fransa Cumhurbaşkanı, eleştirileriyle ilgili hasar kontrolü yaptı. Herzog, geri dönüşü memnuniyetle karşıladı." şeklinde ifadelere yer verdi.

Herzog'un ofisine göre, Macron, "İsrail'i, Hamas'a karşı yürütülen operasyonlarda masum sivillere kasıtlı olarak zarar vermekle suçlamadığını ve böyle bir niyeti olmadığını" açıkça belirtti.

"İsrail'in meşru müdafaa hakkını açıkça destekliyorum"

Açıklamada, Fransız cumhurbaşkanının İsrail'e açık destek verdiği belirtilerek şöyle denildi:

Başkan Macron ayrıca, İsrail'in meşru müdafaa hakkını açıkça desteklediğini vurguladı. İsrail'in Hamas'a karşı savaşına desteğini ifade etti.



Macron, yorumlarının kendisi ve birçok ülke için önemli bir konu olmaya devam eden insani duruma atıfta bulunduğunu açıkladı.

"Macron'un sözleri büyük acıya neden oldu"

Öte yandan Emmanuel Macron'un, rehinelerin serbest bırakılması konusuna katkı vermek üzere çalıştığı kaydedildi.

Herzog ise Macron'un önceki yorumlarının "İsrail'de büyük acı ve üzüntüye neden olduğunu" söylerken, Fransız liderin düzeltmelerini memnuniyetle karşıladı.

Macron, 7 Ekim saldırısının ardından dayanışma amacıyla İsrail'i ziyaret eden Batılı liderler arasında yer almıştı.

İsrail ziyaretinde yaptığı çağrı

Ziyareti sırasında Macron, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun Hamas'la da mücadele edecek şekilde genişletilmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak son günlerde İsrail'in hava ve kara saldırılarının etkilerine karşı çıkıyordu.

İsmi açıklanmayan Fransız bir diplomatik kaynak, Macron'un "İsrail güçlerinin kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını asla ima etmediğini ve böyle bir şeyin yaşanacağını hesaba katmadığını" kaydetti.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien haber sitesinde yayınlanan yazısında, Fransız halkını "antisemitizmle mücadeleye" çağırdı.