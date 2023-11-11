Macron'dan İsrail'e: Gazze'yi bombalamayı durdur Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ateşkes çağrısında bulunarak, “Bebekleri ve kadınları katletmenin hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" dedi.

İHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları küresel gündemde konuşuluyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuya dair özel röportaj verdi.

"Ateşkes İsrail'e fayda sağlayacak"

İsrail'in Gazze'ye ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Macron, ilan edilecek bir ateşkesin İsrail'e fayda sağlayacağını dile getirdi.

Fransa'nın Hamas'ın eylemlerini de "açıkça kınadığını" hatırlatan Macron, ateşkes çağrılarına ABD ve İngiltere dahil diğer ülkelerin de katılmasını isteyip istemediğine yönelik sorulan soruya ise "Umarım katılırlar" şeklinde yanıt verdi.

"İsrail'i durmaya çağırıyoruz"

Ateşkesin tüm sivillerin korunmasına imkan tanıyacağını vurgulayan Macron, “Fiilen, bugün siviller bombalanıyor. Bebekler, kadınlar, yaşlı insanlar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırılarında uluslararası hukuku ihlal edip etmediği sorulan Macron, “Ben bir hakim değilim. Ben bir devlet başkanıyım” şeklinde yanıt verdi.

Macron, İsrail'in kendisini korumanın en iyi yolunun “Gazze'yi bombalamak olduğu" fikrine katılmadığını ve bunun çatışmayı uzatacağını ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)