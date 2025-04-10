Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti

AA & Ensonhaber

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır'a yaptığı ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, "Filistin'i tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz" demişti.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Macron'un haziran ayında eş başkanlık edecekleri iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta Filistin devletini tanıyabileceklerine dair açıklamasına tepki gösterdi.

Saar, "Bu tür eylemler bölgemize barışı, güvenliği ve istikrarı yakınlaştırmayacak, tam tersine daha da uzaklaştıracak. Hayali Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınması, teröre destek vermek ve Hamas'ı ödüllendirmekten başka bir şey olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ile Barbados gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146 olmuştu.