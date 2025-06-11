Madleen gemisindeki Brezilyalı aktivist Avila, açlık grevine başladı

DHA

Madleen gemisindeki aktivistlerin avukatlığını üstlenen Adalah hukuk ekibi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın açlık grevine başladığı bildirildi.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Açıklamada, Avila'nın, geminin alıkonulmasından itibaren açlık grevine başladığı, aktivistlerin ise gözaltı merkezinde tahtakurusu istilası ve yalnızca içilemeyen musluk suyuna erişim gibi koşullarla karşı karşıya bırakıldığı kaydedildi.

12 AKTİVİST GÖZALTINA ALINMIŞTI

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya Limanı'ndan hareket etmiş; bebek maması, un, pirinç ve tıbbi malzemeler gibi yardımları Gazze'ye ulaştırmayı hedeflemişti.

Ancak 9 Haziran'da İsrail ordusu, gemiye müdahale ederek 12 aktivisti gözaltına aldı.

İsrailli hak örgütü Adalah, aktivistlerin Ramle'deki gözaltı merkezinde tahtakurusu istilası ve içilemeyen musluk suyu gibi kötü koşullarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

100 ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI

Dört aktivist sınır dışı edilirken, kalan sekiz kişi mahkemeye çıkarıldı ve 100 yıl ülkeye giriş yasağıyla karşı karşıya.

Adalah, İsrail'in müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.