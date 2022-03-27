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    Madonna ‘Sıkılmış Maymun’ NFT'sine 570 bin dolar ödedi

    ABD'li şarkıcı Madonna da NFT dünyasına girdi. Yıldız şarkıcı, 570 bin dolarlık NFT yatırımı yaptığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 02:46
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    Madonna ‘Sıkılmış Maymun’ NFT'sine 570 bin dolar ödedi

    Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Madonna da sanal dünyadaki NFT dünyasına girdi.

    Madonna, son dönemde birçok ünlü ismin satın aldığı Bored Ape (Sıkılmış Maymun) NFT’lerine 570 bin dolar ödediğini duyurdu.

    "KENDİME AİT BİR MAYMUNUM VAR"

    Instagram ve Twitter hesabı üzerinden, “Bored Ape Yacht Club” isimli koleksiyon ödeme yaptığını söyleyen Madonna, “Sonunda Metaverse’e girdim. Kendime ait bir Maymun’um var! Ona ne isim vermeliyim” paylaşımını yaptı.

    Daha önce Justin Bieber, Paris Hilton ve Eminem de aynı koleksiyonu satın alan isimler arasındaydı.

    Madonna ‘Sıkılmış Maymun’ NFT sine 570 bin dolar ödedi #1

    Madonna ‘Sıkılmış Maymun’ NFT sine 570 bin dolar ödedi #2


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