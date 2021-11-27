Madonna'dan Instagram’a fotoğraf tepkisi

Topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan fotoğraflarını düzenledikten sonra yeniden yükleyen Madonna, Instagram'ı cinsiyetçi politikalara sahip olmakla suçladı.

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Madonna'nın Instagram'da göğüs ucunun göründüğü fotoğrafları 'topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle' kaldırıldı.

Madonna kaldırılan fotoğraflarını düzenledikten sonra yeniden yükledi.

Göğüs ucunu sansürleyerek yeniden paylaşan Madonna, Instagram yönetimine tepki gösterdi.

ÇIPLAKLIK KURALLARINI ELEŞTİRDİ

Sosyal medya platformunun çıplaklık kurallarını sert bir dille eleştiren Madonna, Amerikan Şükran Günü bayramının hikayesine atıfta bulunarak, “Instagram’ın herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunmadan kaldırdığı fotoğrafları yeniden yayınlıyorum…” dedi.

“BEBEĞİ BESLEYEN GÖĞÜS UCU”

“Engellemenin nedeni göğüs ucumun küçük bir kısmının görülmesiydi” diyen 69 yaşındaki yıldız şarkıcı şöyle devam etti:

“Bir kadının vücudunun göğüs ucu hariç, her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hâlâ hayrete düşürüyor. Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen göğüs ucu! Bir erkeğin göğüs ucu erotik olarak deneyimlenemez mi? Kırk yıllık sansürle, cinsiyetçilikle, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığıyla akıl sağlığımı korumayı başardığım için teşekkür ederim.”