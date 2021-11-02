Madonna'ya büyük tepki

Pop yıldızı Madonna'nın bir fotoğraf çekiminde, dünyaca ünlü ABD'li yıldız Marilyn Monroe'nun ölü bulunduğu andaki görüntüsünü canlandırması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Popun kraliçesi Madonna, bu kez “V” dergisinin yeni sayısı için verdiği pozda, aşırı dozda ilaç nedeniyle hayatını kaybeden Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun ölüm döşeğindeki halini canlandırmasıyla gündeme geldi.

Fotoğrafçı Steven Klein'e poz veren 63 yaşındaki şarkıcının, Monroe’ya benzeyen saç stili ve giyimiyle reçeteli ilaçlarla çevrili bir yatağa uzanmış olarak görünmesi tepki yarattı.

“ÖZENDİRİ ETKİSİ OLABİLİR”

Söz konusu fotoğrafların, Marilyn Monroe'nun 1962'de ölümünden 6 hafta önce Bert Stern'ün çektiği fotoğraflardan ilham alınarak oluşturulduğu belirtildi.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, popçunun karelerini ‘bir insanın son anına saygısızlık’ olarak niteledi.

Ayrıca Madonna'nın fotoğrafları, intiharı normalleştirip, özendirebileceği de için de eleştirildi.

“HASTALIKLI VE ÜRKÜTÜCÜ NEDENLER”

Pop kültürü uzmanı Mike Sington da Twitter hesabında, “Madonna bazı hastalıklı ve ürkütücü nedenlerden dolayı Marilyn Monroe'nun ölüm yatağını yeniden yaratmaya karar vermiş.” açıklamasında bulundu.

FOTOĞRAFÇI KABUL ETMEDİ

Fotoğrafçı Steven Klein ise kendisinin ve şarkıcının, fotoğrafları tam olarak yeniden yaratmakla ilgilenmediklerini ifade ederek, bir yıldız ile kamera arasındaki bağlantıyı, bu yaratıcı iş birliğinin gizemini ve büyüsünü yakalamaya çalıştıklarını söyledi.

AŞIRI DOZDA İLAÇ ALMIŞTI

1962'de Kaliforniya'daki evinde ölü bulunan Monroe'nun aşırı dozda yatıştırıcı ilaçlar aldığı belirlenmişti.