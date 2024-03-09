Madrid'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü İspanya'nın başkenti Madrid'de, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Beyaz maskeler takan göstericiler, hayatını kaybeden kadınlar için ellerinde mumlarla yürüyüş yaptı.

AA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada olduğu gibi İspanya'nın başkenti Madrid'de de gösterilerle kutlandı.

Mumlarla anma yürüyüşü

Meydanlarda bir araya gelen yüzlerce kişi bu önemli gün için gösteri düzenlendi.

Göstericiler, başkentin sokaklarında beyaz maskeler takarak, ellerinde mumlarla yürüyüş gerçekleştirdiler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1977 tarihinde kabul edilmiştir.

ABD’nin New York kentinde 1857 yılında yaşanan grevin ardından 120 kadın işçi feci şekilde can vermişti.

Olayın sonrasındaki ilk yıllarda Kadınlar Günü için belirli bir tarih yoktu ve İlkbaharda kutlanıyordu.

Ancak daha sonra tarihin belirlenmesiyle her yıl 8 Mart’ta kutlanmaya başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)