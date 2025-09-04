Maduro’dan ABD’ye: "Bize dokunursanız acımasız savaşçılar oluruz"

Başkent Karakas’ta, Pasifik’te İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen anıt açılışında konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesi konusunda uyarıda bulundu.

Maduro, “Biz barışı seven insanlarız ama topraklarımıza, tarihimize ve haklarımıza dokunulursa acımasız savaşçılar oluruz. Bu topraklar Venezuelalıların, özgürlük savaşçılarının mirasıdır ve kirletilemez.” ifadelerini kullandı.

ABD-VENEZUELA GERGİNLİĞİ TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun daha etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro’nun on yılı aşkın süredir “Cartel de los Soles” adlı kartelin liderliğini yaptığı iddia edilirken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz’da bu örgütü “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımlamıştı.

ABD yönetimi ayrıca 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine dair bilgi karşılığında ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

Maduro, 18 Ağustos’ta ABD’nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz.” ifadelerini kullanmıştı.

"ABD'NİN KARAYİPLER OPERASYONU SAHTE"

Trump’ın talimatıyla 28 Ağustos’ta Karayipler’e gönderilen denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun Venezuela açıklarına doğru yola çıktığı bildirildi.

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, ABD’nin paylaştığı “uyuşturucu yüklü gemiye saldırı” videosunu sahte ve yapay zekayla üretilmiş olarak nitelendirdi. Cabello, Washington yönetiminin videoyu operasyon görüntüsü olarak servis edip kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını savundu.

Cabello ayrıca, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü gönüllüleri için eğitim programlarının başlatılacağını ve milislere yönelik tatbikatların yapılacağını açıkladı.

MADURO: "VENEZUELA AYAKTA KALACAK"

Maduro, Karakas’taki konuşmasında bir kez daha vurguladı: “Venezuela ayakta kalacak, kararlılıkla ve sarsılmaz bir inançla barışı savunacağız.”

Gerginlik, ABD’nin Venezuela açıklarındaki operasyonları ve Maduro’nun sert uyarıları ile tırmanmaya devam ediyor.