Mahsa Amini'nin adli tıp raporu çıktı

İran yetkilileri, Mahsa Amini'nin ölümünün dayaktan değil, hastalıktan kaynaklandığını bildirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

Adli tıp raporu çıktı: Dayaktan ölmedi

Amini’nin ölümünün ardından ülkede başlayan protestolar devam ederken, İran’dan bir açıklama yapıldı.

Yetkililer, Masha Amini’nin adli tıp raporunun çıktığını duyurdu.

Açıklamada, Mahsa Amini'nin ölümünün dayaktan değil, hastalıktan kaynaklandığı belirtildi.