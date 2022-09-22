Başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürüldüğü öne sürülen Mahsa Emini'nin şiddet görmediği ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

İran, sokak hareketlerine neden olan bir ölümle sarsıldı.

13 Eylül'de Tahran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi olarak da bilinen irşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü, dünya basınına da yansıdı.

Emini'nin gözaltından sonra komaya girerek 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi üzerine ülkede başlayan sokak hareketleri, artarak devam ediyor.

Kalp krizi iddiası

Ancak Emini'nin ölümüne yönelik iddialar, geçtiğimiz gün Tahran Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayla arttı.

İHA'nın haberine göre; şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen Mahsa Emini'ye yönelik fiziki bir temas olmadığını duyuran Tahran Emniyet Müdürlüğü, genç kadının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Mahsa Emini'nin kalp krizi nedeniyle öldüğü iddiası VİDEO



Fenalaşıp aniden yere düştü

Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kamera kaydı görüntülerinde ise Emini'nin karakol merkezinde aniden fenalaştığı ve yere düştüğü görüldü.

Olayla ilgili İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla başlatılan soruşturma devam ederken, Tahran Adli Tıp Müdürlüğü'nün otopsi raporunun da çıkması bekleniyor.