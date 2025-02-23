Malcolm X'in ailesinden Donald Trump'a çağrı

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Malcolm X (el-Hac Malik eş-Şahbaz), ABD'nin New York kentinde, 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ailesi, Malcolm X suikastının 60. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde konuştu.

Aile, siyahi haklar avukatı Ben Crump başkanlığındaki hukuk ekibiyle bir açıklama yaptı.

TÖRENE BÜYÜK İLGİ

Malcolm X'in ABD'nin New York kentinde suikast sonucu yaşamını yitirdiği ve ölümünden sonra kültür merkezine dönüştürülen Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz anma ve eğitim merkezinde düzenlenen tören büyük ilgi gördü.

Törende Malcom X'in kızları Malaak Shabazz ve Ilyasah Shabazz da hazır bulundu.

SUİKASTE İLİŞKİN TÜM DOSYALARIN GİZLİLİĞİNİN KALDIRILMASI TALEBİ

ABD Başkanı'nın geçen ay John F. Kennedy, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını öngören kararnamenin imzaladığını hatırlatan aile, Trump'tan, Malcolm X suikastıyla ilgili de tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını istedi.

Ailenin hukuk ekibinden avukat Crump, Trump'tan yardım alacakları konusunda iyimser olduklarını dile getirerek Başkan'dan, Malcolm X'in 100. doğum günü olan 19 Mayıs 2025'te bu konuda harekete geçmesini beklediklerini kaydetti.

Crump, "O zamana kadar kayıtların tamamının yayımlanmasını umuyoruz." dedi.

1964'TE GAZZE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

ABD’deki ırksal adalet mücadelesi yanında, küresel sömürgecilik karşıtı ve emperyalizme direniş hareketlerinin de önemli bir sesi olarak tarihe geçen Malcolm X'in mücadelesi, Asya ve Afrika'daki özgürlük hareketlerine örnek olurken Filistin davasına verdiği destekle emperyalizme karşı güçlü ve dik bir duruş sergilemesiyle de dikkati çekiyor.

1964'te Gazze'yi ziyaret eden Malcolm X, burada Filistinli mültecilerle bir araya gelmiş, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline karşı tavrını açıkça ortaya koymuştu.

Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaptığı ziyaret sırasında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilileriyle de görüşen Malcolm X, Mısır basınında yayımlanan makalesinde siyonizme karşı güçlü eleştiride de bulunmuştu.

"SAYILARDAN İBARET DEĞİLİZ" PROJESİNİN KURUCUSU DA SUİKASTE KURBAN GİTMİŞTİ

Kendisi gibi suikasta kurban giden, Gazze'deki Filistinlilerin hikayelerini anlatan "Sayılardan ibaret değiliz" projesinin kurucusu şair, yazar ve aktivist Rıfat Alareer (Rıfat el-Arir) de 2004'te verdiği bir röportajda, "Rol modeliniz kim?" sorusuna, "Malcolm X" yanıtını vermiş ve Filistin mücadelesinde onun öğretilerinden ilham aldığını ifade etmişti.