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Haber Merkezi

Maldivler'in başkenti Male yakınlarında, korkunç bir olay yaşandı.

Hulhumale Adası'nda bir köpek balığı, dalgıcın arkasından önce yaklaştı.

Ardından ise turistin kafasını yakaladı ve dalgıcı sallayarak yutmaya çalıştı.

Mucizevi bir şekilde turist hayatta kalmayı başardı.

KÖPEK BALIĞI TURİSTİN KAFASINI ISIRDI

Korkunç görüntüler, köpek balığının uzaklaşmasından sonra dalgıcın yüzerek uzaklaşmasıyla sona erdi.

Dalgıcın şok edici saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve kendisine çok sayıda dikiş atıldığı bildirildi.

MUCİZEVİ ŞEKİLDE HAYATTA KALDI

Daily Mail'in haberine göre Çinli turistin kaplan köpek balığının saldırısına uğradığı anlarda kaydedilen görüntüler, kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

İşte vahşi bir kaplan köpekbalığının arkadan yaklaşarak bir dalgıcın kafasını ısırıp koparmaya çalıştığı o korkunç an...