Maldivler’de sahile vuran dalga, yoldaki araçları ve insanları yuttu Maldivler’de sahile vuran şiddetli dalga sonrası motosiklet sürücüleri ile yolda yürüyen insanlar yerde sürüklendi.

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İHA

Güney Asya ülkesi Maldivler’in başkenti Male’i Hulhumale Adası’na bağlayan Sinamale Köprüsü yakınlarında talihsiz bir olay meydana geldi.

Araçlar ve insanlar, yola vuran dalga ile sürüklendi

Araçların ve motosikletlerin seyir halinde olduğu sırada denizden sahile vuran şiddetli bir dalga, motosikletli sürücüleri ve insanları yerde sürükledi.

Bir anda suya gömülen sürücüler ve insanlar bir süreliğine ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Dalgaların metrelerce yüksekliğe ulaştığı görüntülerde 2 aracın tamamen suya gömüldüğü görüldü.