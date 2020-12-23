Malezya'da koronavirüs aşısının dinen uygun olduğu fetvası verildi

Malezya'da üst düzey dini yetkililer, koronavirüs aşısının İslam'a göre uygun olduğunu açıkladı.

Malezya Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Muhammed al-Bakri, Ulusal Fetva Konseyi'nin son toplantısında, Kovid-19 aşısının dini hükmüne dair içtihat yapıldığını belirterek "Fetva konseyi aşının gerekli ve vacip olduğu yönünde hüküm vermiştir." dedi.

"KARARA GÜVENMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Kovid-19 aşısına dair hükmün, monarşi ve hükümet yetkilileriyle de paylaşıldığını söyleyen Muhammed al-Bakri, "Bütün Malezyalıları, özellikle ülkedeki Müslümanları, verilen hükme uymaya ve aşının kullanımı konusunda hükümetin aldığı kararlara güvenmeye çağırıyorum." şeklinde konuştu.

AŞI ANLAŞMASI YAPILMIŞTI

Malezya şimdiye kadar Pfizer ve AstraZeneca firmalarından toplam 12.8 milyon doz aşı satın almak için anlaşmaya varmıştı.

İktidar koalisyonu üyesi Malezya İslam Partisi'nden (PAS) bazı yöneticiler ve ülkedeki bazı dini gruplar, Kovid-19 aşılarının dinen uygunluğuna dair bir kesinlik olmadığını ifade ederek fetva konseyinden bu konuda açıklama beklediklerini belirtmişti.