AA

Malezya'da özel düştü, tam bir facia yaşandı...

6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağı, Şah Alam kentinde bir yerleşim bölgesine düştü.

10 ölü

Polis kaza sonucu uçağın düştüğü yerde 2 kişinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Sivil Havacılık Kurumu (CAAM), yaptığı yazılı açıklamayla düşen Beechcraft Model 390 türü hafif uçakta 8 kişinin bulunduğunu doğruladı.

Malezya'da özel yolcu uçağı düştü
Malezya'da özel yolcu uçağı düştü

Teyit edildi

Açıklamada, yerel saatle 14.08'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı'na doğru yola çıkan uçaktaki 8 kişiden 6'sının yolcu, 2'sinin mürettebat olduğu da teyit edildi.