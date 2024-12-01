Malezya'daki şiddetli yağışlarda tahliyeler sürüyor

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Malezya aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar ile mücadele ediyor..

Malezya'da etkili olan muson yağmurları sellere yol açıyor.

Bernama haber ajansında yer alan bilgiye göre, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar Kelantan eyaleti başta olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor.

96 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ülke genelinde seller nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edilen kişi sayısı 152 bini geçti.

Selden en çok etkilenen Kelantan eyaletinde 96 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yetkililer, ülkedeki beş büyük nehirdeki su seviyesinin "tehlikeli" seviyede olduğunu bildirdi.

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, aşırı yağışların 7 eyalette sel ve toprak kaymalarına neden olduğunu ve ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Kasımda başlayıp marta kadar sürebilen muson yağmurları sebebiyle Malezya'nın birçok bölgesinde yaygın olarak sel ve toprak kaymaları meydana geliyor.