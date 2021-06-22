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    Mali’de Fransız askerlere bomba yüklü araçla saldırı

    Barkhane Operasyonu kapsamında Mali’de bulunan Fransız askerlerinin hedef alındığı bomba yüklü araçlı saldırıda, 6 asker ve 4 vatandaş yaralandı.
    • AA
    • 22.06.2021 - 05:58
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    Mali’de Fransız askerlere bomba yüklü araçla saldırı

    Fransız ordusu tarafından yapılan açıklamada, Barkhane Operasyonu kapsamında Mali’de bulunan Fransız askerlerine bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

    6 ASKER 4 SİVİL YARALANDI

    Açıklamada, saldırıda 6 Fransız askeri ve 4 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

    Saldırının gerçekleştiği yerin yakınındaki Gossi kasabasının Belediye Başkanı Moussa Ag Almouner, "Patlama o kadar büyüktü ki bazı evlerin camları kırıldı" ifadelerini kullandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    MACRON'IN OPERASYONU SONLANDIRMA AÇIKLAMASI

    Barkhane Operasyonu’nun başlatıldığı 2014’ten bu yana bölgede yaklaşık 55 Fransız askeri hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 10 Haziran’da yaptığı açıklamada, Barkhane Operasyonunu sonlandıracaklarını duyurmuştu.

    Mali’de Fransız askerlere bomba yüklü araçla saldırı #1

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