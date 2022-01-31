Mali'den Fransa Büyükelçisi Meyer'e: Ülkeyi 72 saat içinde terk et

Büyükelçi Meyer'in, son gerginliklerin ardından kendine verilen süre içinde Mali'den ayrılması istendi.

Fransa ile Mali arasında ipler, son dönemde gerilmiş durumda.

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana iki ülke arasında esen soğuk rüzgarlar, son dönemde yerini sert söylemlere bıraktı.

'İSTENMEYEN ADAM' İLAN EDİLDİ

Gerginlik, Mali'deki Fransız Büyükelçi'nin "istenmeyen adam" ilan edilmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den Mali'yi terk etmesi istendi.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ'YE 72 SAAT SÜRE

Yerel basında çıkan haberlerde, Meyer'in, Fransız yetkililerin Mali'deki geçiş hükümetine yönelik sarf ettiği sözler akabinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Görüşmede Meyer'den 72 saat içerisinde Mali'yi terk etmesinin istendiği kaydedildi.

FRANSA'NIN MALİ'YE YAPTIRIM KARARI ENGELLENDİ

Ağustos 2020'den bu yana yönetimde olan cuntanın demokratik seçimleri 5 yıl sonra düzenleyeceğini açıklaması, bu ülke ile uluslararası toplum arasındaki ipleri iyice germişti.

Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Mali'ye yaptırım kararı aldırmaya çalışmış, ancak bu girişim Rusya ve Çin tarafından engellenmişti.

Bamako yönetimi de Barkhane Operasyonu'na destek amacıyla oluşturulan Takuba Görev Gücü bünyesinde görevli Danimarkalı askerlerin ülkeye izinsiz girdiğini belirtmiş ve Danimarka'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN..."

Danimarka tarafı ise askerlerin cunta ile imzalanan bir anlaşma karşılığında bölgeye gönderildiğini söylese de daha sonra askerlerini geri çağırmıştı.

Son olarak Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de bedeli ne olursa olsun Mali'deki askeri operasyonlarını sonlandıracaklarını duyurmuştu.