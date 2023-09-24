Mali'den Nijer'e saldırı uyarısı: Boş durmayacağız BM'den ECOWAS'a ve ona destek veren Fransa'ya mesaj gönderen Mali, Nijer'e müdahalenin ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı.

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AA

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, (ECOWAS) darbenin ardından Nijer'e askeri müdahaleyi seçenekler arasında tutuyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki Fransa, kuvvet kullanımına üstü kapalı destek veriyor.

Fransa'dan Nijer'e müdahaleye destek

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, "ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirme çabalarının kesin ve kararlı şekilde desteklediklerini" söylemişti.

Paris yönetiminin uranyum zengini olan ancak yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer'de 1500 askeri bulunuyor.

Fransa, Niamey sınırlarında ABD ile ortak kullandığı askeri üste en az 3 Mirage tipi savaş uçağı bulunduruyor. ABD'ye ait çok sayıda Reaper İnsansız Hava Aracı (İHA) da burada tutuluyor.

Mali'den saldırı uyarısı

Burkina Faso ve Mali ise olası müdahaleye karşı Nijer'e savaş uçağı göndererek destek oldu.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara seslenen Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, askeri müdahaleye sessiz kalmayacaklarını söyledi.

"Ciddi sonuçları olur, boş durmayacağız"

ECOWAS'ın Nijer'de yapacağı olası bir askeri müdahaleye şiddetle karşı çıktıklarını belirten Diop, şöyle dedi:

Nijer'e herhangi bir askeri müdahale hem Mali'nin hem de bölgenin güvenliğini doğrudan tehdit eder ve bunun ciddi sonuçları olacaktır. Biz de bu durumda boş durmayacağız.

Askeri operayona karşı çıkıyorlar

Diop, yıl sonuna kadar ülkeden ayrılacak BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) görev süresini uzatmak gibi bir niyetlerinin olmadığını da dile getirdi.

Yönetimde askerlerin olduğu Mali, Nijer ve Burkina Faso, ECOWAS'ın Nijer'deki askeri yönetimin çekilmesi için yapmayı planladığı askeri operasyona şiddetle karşı çıktıklarını açıklamış ve operasyon olursa karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Daha sonra bu 3 ülke, terörle etkin mücadele amacıyla "Sahel Devletleri İttifakı (AES)" isimli ortak bir savunma gücü oluşturmuştu.

AES'e göre, imzacı ülkelerden birine yapılan saldırı, diğer üye ülkelere de yapılmış kabul edilecek ve silahlı güç kullanımı da dahil tüm taraflar tek tek ya da toplu olarak karşılık verebilecek.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)