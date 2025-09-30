Malta Başbakanı Abela, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını değerlendirdi

Malta Başbakanı Robert Abela, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Abela, açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını değerlendirdi.

"MALTA HÜKÜMETİ, TRUMP'IN ÇABALARINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Filistin'i tanımasının ardından Malta hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barışı sağlama, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas mağdurlarının geri dönüşüne ilişkin çabalarını memnuniyetle karşıladı. Tüm taraflara, her iki halkın haklarını ve beklentilerini güvence altına alan adil bir iki devletli çözüme bağlı kalmaları çağrısı yaptı.

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIDIKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başbakan Abela, 22 Eylül'de ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "BM bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans"taki konuşmasında, Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını ilan etmişti.

BEYAZ SARAY'DAN 20 MADDELİK PLAN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.