Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 70 yaşındaki E.G. isimli kadını dolandırmaya çalışan şüpheliler, parayı almak için eve geldikleri anda sivil polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki E.G., kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Ev telefonundan aranan E.G.’ye, “Adınız bir dolandırıcılık suçuna karıştı.” diyen şüpheli şahıslara E.G., bankada 10 bin doları olduğu bilgisini verdi.

Polis ve savcıyla konuştuğunu düşünen kadın, tüm parasını isteyen şahıslardan şüphelendi. E.G., evden çıkamayacak durumda olduğunu ve paraları elden teslim edebileceğini söyledi. Şüphelilerin telefonu kapatmasının ardından E.G., polis merkezine giderek durumu anlattı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Suç Araştırma ekipleri, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS APARTMAN GÖREVLİSİ KILIĞINA GİRDİ

Kadının oturduğu apartmana giden sivil polislerden biri apartman görevlisi kılığına girerken, diğerleri de kadının evinde şüphelinin gelmesini yaklaşık 5 saat bekledi.

POŞETİ BUZDOLABINDA BEKLETMESİNİ İSTEDİLER

Şüpheliler, sabit hattan kadını tekrar aradı ve telefonu kapatmamasını söyledi.

Ardından şüpheliler, kadının parmak izinin çıkmaması içinde 10 bin dolar olan poşeti buzdolabında bekletmesini istedi.

4 SAAT TELEFONU KAPATTIRMADILAR

Şüpheliler, 4 saat boyunca telefonla konuştukları kadına telefonu kapatmamasını talep ederken, kendini savcı olarak tanıtan şüpheli de kadına, “Biraz dinlen, kahvaltını yap ama telefonu kapatma.” dedi.

Saatler sonra bir şüpheli, taksiden inerek kadının yaşadığı apartmana girdi.

Apartman görevlisi kılığındaki sivil polis ise şüpheliyi anbean takip etti.

KAMERAYA YANSIDI

Şüpheli, daire kapısını çalar çalmaz daireden çıkan polisler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Maltepe'de, yaşlı kadını dolandırmaya giderken polise yakalandı VİDEO



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli Mehmet U. Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne getirildi.

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.