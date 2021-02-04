Dünyaca ünlü Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın, hayatını kaybetmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Diego Armando Maradona’nın ölmeden önceki son görüntülerinde, Arjantinli futbolcunun ölümüyle ilgili olarak soruşturma altında olan kişisel doktoru Leopoldo Luque’ya selam göndermesi dikkat çekti.

"İYİ İNSANLARLA BİRLİKTEYKEN YUVAMDAN ÇIKABİLİYORUM"

Maradona görüntülerde Luquye’ya, “Merhaba Luque. İyi sayılmam, ama her şey yolunda diyebilirim. Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun, ama iyi insanlarla birlikteyken, yuvamdan çıkabiliyorum” ifadelerini kullandığı görüldü.

Maradona’nın ölmeden önceki son görüntüleri-Video

DOKTORU "ŞİŞMAN ADAM ÖLÜYOR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ise Luque’nin Maradona’nın hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce yaptığı telefon konuşmasında, Maradona için, “Şişman adam ölüyor” dediği ortaya çıkmıştı.

Maradona’nın ölümünün ardından savcılık harekete geçmiş ve futbolcunun ölümünde ihmal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Maradona’nın doktoru Luque’un evinde ve ofisinde arama yapılmıştı. Savcılık, Luque’un ardından Maradona’nın başkent Buenos Aires’teki psikiyatristi Agustina Cosachov’un evine ve özel ofisine baskın düzenlemişti.



