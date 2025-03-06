Marco Rubio, alnında külle çizilmiş haç işaretiyle canlı yayına çıktı

Haber Merkezi

ABD'nin Donald Trump kadar dikkat çeken siyasetçisi Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir canlı yayına katıldı.

Trump'ın politikalarını öven ve gelecekle atılacak adımları açıklayan Rubio, anlattıklarından çok alnındaki haç işareti ile dikkat çekti.

Rubio, canlı yayına alnına külden çizdiği bir haç işareti ile çıktı.

KATOLİK RİTÜELİ İÇİN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Rubio'nun bu haç işaretini, Kül Çarşambası (Ash Wednesday) ritüeli kapsamında çizdiği öğrenildi.

Koyu bir Katolik inancına sahip olduğu bilinen Rubio'nun alnındaki haçın, katıldığı bir ayındaki rahip tarafından çizildiği öğrenildi.

KÜL ÇARŞAMBASI NEDİR

Ash Wednesday (Kül Çarşambası), Hristiyanlıkta önemli bir dini gündür ve Paskalya'dan önceki 40 günlük oruç dönemi olan Lent’in (Büyük Perhiz) başlangıcını işaret eder. Katolikler, Ortodokslar ve bazı Protestan mezhepleri tarafından kutlanır.

Bu günde kiliselerde kutsanmış küller, tövbenin ve alçakgönüllülüğün bir sembolü olarak katılımcıların alınlarına haç şeklinde sürülür. Küller genellikle bir önceki yılın Palmiye Pazarı’nda kullanılan kutsal palmiye dallarının yakılmasıyla elde edilir.

Katolik geleneklerine göre, Ash Wednesday günü oruç ve et yememe zorunluluğu olan günlerden biridir. Bu yüzden birçok Katolik, yalnızca hafif yemekler tüketir ve kırmızı etten kaçınır.

NEDEN ALINLARA KÜL SÜRÜLÜR

Alınlara kül sürülmesinin sebebi, Hristiyanlıkta tövbe, alçakgönüllülük ve insanın faniliğini hatırlatma anlamına gelen bir dini sembol olmasıdır.

Kül, İncil’de sıkça geçen bir pişmanlık ve arınma sembolüdür.

Tövbe ve Günahlardan Arınma:

Kül, eski çağlardan beri tövbenin bir işareti olarak kullanılmıştır. İncil’de, günahlarından pişman olan kişilerin kül ve çul giymesi yaygın bir uygulamaydı. (Örn. Eyüp 42:6, Yunus 3:6).

İnsanın Faniliğini Hatırlatma:

Kilisede, kül sürülürken rahip genellikle şu sözleri söyler, "Topraktan geldin, toprağa döneceksin" (Yaratılış 3:19). Bu, insanların ölümlü olduğunu ve dünyadaki hayatın geçici olduğunu vurgular.

Alçakgönüllülüğün Bir Sembolü:

Kül, kibri bırakmayı ve Tanrı'ya yönelmeyi simgeler. Hristiyan inancına göre, insan hatalarını kabul etmeli ve ruhsal olarak arınmaya çalışmalıdır.

Hz. İsa’nın Çilesine Ortak Olma:

Hristiyanlar, Ash Wednesday ile Hz. İsa’nın çilesini hatırlayarak manevi bir yenilenme sürecine girer.