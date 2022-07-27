Maria Zaharova: Rusya'yı izole etme girişimleri, Batı'yı aptal duruma sokuyor

Rus sözcü, Rusya'ya ambargoların Batı'yı olumsuz etkilediğini savundu. Zaharova, "Her şeye bahse girdiler ama kumarları sonuç vermedi" dedi.

Moskova'dan, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'yı izole etme girişimlerinin Batı'yı aptal pozisyonuna düşürdüğünü söyledi.

Rus sözcü: Batı kendini izole etti

Zaharova, "Batı tarafından ilan edilen Rusya'nın izolasyonu, Batı'nın dünyanın geri kalanından kendini izole etmesine dönüştü." dedi.

TASS'ın aktardığına göre, Zaharova, "Ne olursa olsun, başkalarını nasıl korkutmaya çalışırlarsa çalışsınlar, yalnızca kendilerini giderek daha aptal bir duruma sokuyorlar ve kendilerini bir çıkmazın derinliklerine itiyorlar." diye ekledi.

"Batılı seçkinlerin diplomatik aracı kalmadı"

Rus sözcüye göre, "Batılı seçkinlerin işleri tersine çevirecek diplomatik veya siyasi araçları kalmadı."

"Bunu onların son oyunu olarak görmüş olabileceklerini anlıyorum." diyen Zaharova, şöyle devam etti:

"Her şeye bahse girdiler ama kumarları sonuç vermedi"

"Belki de riskleri her şeyi göze alacak kadar yükselttiler ve hatta var olmayan şeyler, yani itibarları üzerinde kumar oynadılar. Her şeye bahse girdiler ama kumarları sonuç vermedi.

"Hükümetlerin düşmesine yol açtığını idrak edemiyorlar"



Ve şimdi, bahislerinin her geçen gün daha fazla aleyhte işlemeye başladığını, ekonomik ve siyasi durumu etkilediğini, hükümetlerin düşmesine yol açtığını, derin bir siyasi krize ve ABD'de acımasız bir iç siyasi bölünmeye yol açtığını idrak edemiyorlar."