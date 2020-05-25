Marie Cau, Fransa’nın ilk trans belediye başkanı oldu

Fransa'nın kuzeydoğusundaki bir ilçede yapılan seçimlerde başkan Marie Cau seçildi. Cau, ülkenin ilk trans belediye başkanı olarak tarihe geçti.

Tilloy-lez-Marchiennes ilçesi belediye meclis üyeleri Marie Cau'yu belediye başkanı seçti.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki yerel seçimlerde Tilloy-lez-Marchiennes belediyesinin yeni başkanı trans birey Marie Cau oldu.

TARİHE GEÇTİ

Seçim kampanyasının merkezine ekolojik çalışmaları ve yerel ekonomiyi koyan Marie Cau, ülkenin ilk trans belediye başkanı olarak tarihe geçti.

Cau, aktivist olmadığını ve belediyeciliğe odaklanmak istediğini söyledi. Cau, “İnsanlar beni trans olduğum için seçmedi, onlar bir seçim programını seçti. İlginç olan, işler normalleştiğinde sizi diğerlerinden ayrı tutmuyorlar.” dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ BAKANI KUTLADI

Fransa'nın Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa da Twitter hesabından Cau'yu kutladı.

Schiappa “Transların görünürlüğü ve trans fobiyle mücadele de siyasi hakların, kamu sorumlulukların yerine getirilmesine bağlı. Tebrikler Marie Cau!” diye konuştu.

Belçika sınırındaki Tilloy-lez-Marchiennes ilçesinde yaklaşık 600 kişi yaşıyor.