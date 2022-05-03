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    Mario Draghi'den, AB için doğuya doğru genişleme önerisi

    Draghi, AB kurumlarının günümüzde yetersiz kaldığını belirtti. İtalya lideri, Batı Balkanlar ile Ukrayna'nın üyeliğini desteklediğini söyledi.
    • 03.05.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 17:46
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    Mario Draghi'den, AB için doğuya doğru genişleme önerisi

    İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğini şekillendirmek için önerilerini sıraladı.

    Draghi, Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'da toplanan Genel Kurul oturumunda konuştu.

    "AB kurumları yetersiz kalıyor"

    Ukrayna'daki savaşın AB'nin karşılaştığı ve ekonomiden güvenliğe her alanı etkileyen en büyük krizlerden biri olduğunu vurgulayan Draghi, AB kurumlarının geçen on yıllar içinde vatandaşlara iyi hizmet verdiğini ancak şimdi yetersiz kaldığını söyledi.

    "Doğuya doğru genişleyelim"

    Gerekirse kurucu anlaşmaların gözden geçirilebileceği belirten Draghi, "pragmatik federalizm", "daha fazla entegrasyon" ve "doğuya doğru genişleme" gibi öneriler sundu.

    Draghi, AB'nin tüm alanları kapsayan pragmatik bir federalizme ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Bu, anlaşmaların gözden geçirilmesine yol açacak bir sürecin başlamasını gerektiriyorsa, bunu kucaklamalıyız." diye konuştu.

    "Kıtamızda barışın sorgulanmasına neden oldu"

    "Ukrayna'ya karşı savaş, AB'nin en büyük başarısı olan, kıtamızda barışın sorgulanmasına neden oldu." diyen Draghi, önceliğin ateşkese ulaşmak olduğunu, Avrupa'nın Ukrayna ve Rusya arasında diyalog için rol oynaması gerektiğini belirtti.

    Mario Draghi den, AB için doğuya doğru genişleme önerisi #1

    Batı Balkanlar ile Ukrayna'nın AB üyeliğine destek

    AA'nın haberine göre; Draghi, Batı Balkanlar ile Ukrayna'nın mümkün olduğunca hızlı şekilde AB üyesi olmasını desteklediğinin altını çizdi.

    Avrupa'nın karşı karşıya olduğu savaş, enerji fiyatlarındaki artış ve mülteci krizlerinin AB'yi entegrasyon sürecini hızlandırmaya zorladığına işaret eden Draghi, "Zamanında karar alabilen bir Avrupa" için oy birliği ilkesini kullanmanın ötesine geçilmesi ve "nitelikli çoğunluk" sistemine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

    Enerji güvenliği vurgusu

    Draghi, İtalya'nın Rusya'dan enerji bağımsızlığını elde etmek için bu ülkeye karşı enerji ile ilgili her türlü yaptırım ile bunların sürdürebilirliğini destekleyeceğini ve Avrupa'nın enerji güvenliğini savunmak için gerekli tüm kararları alacağını vurguladı.


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