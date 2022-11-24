Mariya Zaharova: Türkiye'nin operasyonu Suriye'de gerilimi artırır

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatı düzenlemeye hazırlanırken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, operasyonun bölgede terör faaliyetlerini artıracağını söyledi.

PKK terör örgütü ve eli kanlı uzantıları, Türkiye'ye yönelik eylemlerini artırdı.

Yurt içinde sivilleri hedef alan eli kanlı teröristler, Türkiye'nin güney sınırlarından da roketlerle yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor.

Son dönemde düzenlenen kanlı eylemlerde 8 vatandaşımız şehit oldu.

TSK operasyona hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri de hain teröristleri düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı ile tek tek ortadan kaldırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işareti ile de Mehmetçik, kara harekatı için hazırlıklara başladı.

TSK'nın kara unsurları ile Türkiye'nin güneyinde 30 kilometrelik derinlikte güvenli tampon bölge oluşturma stratejisinde eksik kalan yerlerin tamamlanması bekleniyor.

"Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu gerilimi artırır"

Hazırlıklar sürerken Rusya'dan, konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin olası harekatının bölgede gerilimi artıracağını söyledi.

Zaharova, "Türkiye’nin ulusal güvenliği konusundaki endişelerini anlıyoruz, bununla beraber Suriye'de bir kara operasyonu düzenlenmesi sadece bölgede gerilimin tırmanmasına ve terörist faaliyetlerin artmasına yol açar." diye konuştu.