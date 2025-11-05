Mark Rutte: Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde mayın temizleme çabaları çok değerli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin uluslararası çabaları övgü almaya devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bükreş'te Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ile ortak basın toplantısında konuştu.

TÜRKİYE'NİN KARADENİZ'DEKİ FAALİYETLERİNE ÖVGÜ

Romanya'ın İttifak'ın tamamı için stratejik öneme sahip olan Karadeniz bölgesinde önemli bir liderlik sağladığını belirten Rutte, "NATO ayrıca Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde mayın temizleme ve devriye faaliyetlerini genişletme çabalarına büyük değer veriyor." dedi.

"TETİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Rutte, son aylarda Romanya'nın hava sahasının Rus müdahalelerine tanık olduğuna değinerek "NATO'nun tepkisi, niyet ne olursa olsun hızlı ve kararlı oldu. NATO bu olayları son derece ciddiye alıyor ve tetikte olmaya devam edeceğiz.

Caydırıcılık, savunmamızın temelini oluşturuyor ve bu nedenle NATO'nun savunma için gerekeni yapmaya hazır, istekli ve muktedir olduğunu açıkça ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

MÜTTEFİKLİK VURGUSU

"Doğu Gözcüsü" (Eastern Sentry) girişimine atıfta bulunan Rutte, bunun İttifak'ın doğu kanadına güç ve esneklik katacak, ihtiyaç duyulduğunda her yerde devreye sokulabilecek yeteneklerden oluştuğunu yineleyerek "NATO'nun İttifak'ı karada, denizde ve havada koruma kararlılığı şüphe götürmez.

Müttefik topraklarının her bir karışını savunmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğumuz teknoloji, topçu ve mühimmatı güvence altına almak için sanayiyle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN AVRUPA'DAN ÇEKİLMEYE BAŞLAMASI

Rutte, ABD'nin Avrupa'nın doğu kanadından askeri çekme kararıyla ilgili bir soru üzerine, bu değişikliğe rağmen ABD'nin NATO ve Avrupa'nın güvenliğine bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

"Bence bundan biraz fazla anlam çıkarıyoruz." diyen Rutte, ABD'nin askerlerini çekmesine rağmen Avrupa'da büyük bir varlığı olduğunu kaydetti.