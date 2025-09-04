Mark Rutte: Ukrayna'nın NATO'ya girip girmeyeceğine Rusya karar veremez

Rusya- Ukrayna arasında 2022 yılında baş gösteren çatışmalar devam ediyor...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Prag Savunma Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"RUSYA VE ÇİN, GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATMAK İÇİN ORDUYA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPIYOR"

Rusya ve Çin'in ordularını güçlendirmek ve modernize etmek için büyük yatırımlar yaptığını ifade eden Rutte, "Bu sadece Moskova'daki veya dün Pekin'deki gibi büyük askeri geçit törenlerinde gösteriş yapmak için değil, agresif bir şekilde nüfuzlarını kullanmak, küresel düzeni yeniden şekillendirmek ve özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi zayıflatmak için yapılıyor." dedi.

"RUSYA, İSTİKRARI BOZAN VE ÇATIŞMACI BİR GÜÇ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Rutte, NATO olarak "naif" olmamaları gerektiğini, bu eğilimin yakında değişmeyeceğinin altını çizerek, Rusya'nın gelecekte Avrupa ve dünyada "istikrarı bozan ve çatışmacı bir güç" olmaya devam edeceğini söyledi.

NATO olarak önceliklerinin savunmaya çok daha fazla yatırım yapmaları olduğunu belirten Rutte, bu konuda da ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

"RUSYA EKONOMİSİ, ABD'NİN TEXAS EYALETİNİN EKONOMİSİ KADAR BİLE BÜYÜK DEĞİL"

Yakın zamana kadar Rusya'nın tüm NATO müttefiklerinden daha fazla mühimmat ürettiğine değinen Rutte, Rusya'nın ekonomisinin ABD'nin Texas eyaletinin ekonomisi kadar bile büyük olmadığını dile getirdi.

Rutte, sorunu fark etmelerinin ardından, özellikle mühimmat konusunda durumu tersine çevirmeye başladıklarını aktardı.

"UKRAYNA'NIN NATO'YA GİRİP GİREMEYECEĞİNE RUSYA KARAR VEREMEZ"

Rusya, yakın zamanda Ukrayna'da NATO birliklerini kabul etmeyeceklerini açıkça belirtmesine rağmen, bu konunun önemini neden vurguladığı sorulan Rutte, Ukrayna'nın egemen bir ülke olduğunu ve buna Rusya'nın karar veremeyeceğini kaydetti.

"PUTİN TEXAS VALİSİDİR, ÇOK CİDDİYE ALMAYALIM"

Rutte, "Ukrayna egemen bir ülkedir. Ukrayna, barışı desteklemek için ülkesinde güvenlik gücü bulundurmak istiyorsa, bu onların kararıdır. Başka hiç kimse bu konuda karar veremez. Bence Putin'i bu kadar güçlü hale getirmekten vazgeçmeliyiz. O, Texas Valisi'dir, daha fazlası değil. Bu yüzden bunu çok ciddiye almayalım." değerlendirmesinde bulundu.