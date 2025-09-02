Putin: Rusya'nın kimseye saldırmaya niyeti yok

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine geldi.

Çin'deki diplomatik temaslarını sürdüren Vladimir Putin, başkent Pekin'de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Slovakya'nın bağımsız politikasını değerli bulduklarını vurguladı.

"RUSYA, SIRBİSTAN İÇİN GÜVENİLİR ENERJİ TEDARİKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Rusya'nın Sırbistan için güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini belirten Putin, Slovak şirketlerin Rus pazarında başarıyla çalışmaya devam ettiğini ve bunun Slovak ekonomisi için faydalı olduğunu söyledi.

"UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKMADIK"

Putin, Rusya'nın kimseye saldırmaya niyeti olamadığını söyleyerek şöyle konuştu:



Rusya'nın kimseye saldırma niyeti yok. Avrupa'ya saldırma niyetimiz olduğu iddiaları provokasyon. Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine de karşı çıkmadık.

"NATO ÜYELİĞİNİ KABUL EDEMEYİZ"