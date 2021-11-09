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    Mark Zuckerberg, eşiyle jet-ski yaparken görüntülendi

    Meta'nın sahibi Zuckerberg, dünyanın gündemine oturan etkinliğin ardından eşi Chan ile birlikte soluğu plajda aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 18:00
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    Mark Zuckerberg, eşiyle jet-ski yaparken görüntülendi

    Sosyal ağ platformu Facebook'un adını “Meta”ya çevirerek, bünyesindeki diğer kuruluşları bu isim altında toplayan Mark Zuckerberg, tanıtım sonrasında ilk kez görüntülendi.

    Teknoloji devinin CEO'su, güneşlenirken ve dalgaların arasında keyifli vakit geçirirken kameralara yansıdı.

    ZUCKERBERG'ÜN JET-SKI KEYFİ

    Zuckerberg'e Priscilla Chan eşlik ederken, çiftin jet-ski yaptığı anlar objektiflere yansıdı. İkilinin hangi plajda tatil yaptığı ise bilinmiyor.

    Öte yandan Meta'nın sahibinin, Büyük Okyanus'ta yer alan Kauai Adası'nda 5.2 milyon metrekarelik arsanın sahibi olduğu belirtiliyor.

    Mark Zuckerberg, eşiyle jet-ski yaparken görüntülendi #1

    Mark Zuckerberg, eşiyle jet-ski yaparken görüntülendi #2

    Mark Zuckerberg, eşiyle jet-ski yaparken görüntülendi #3

    Mark Zuckerberg, eşiyle jet-ski yaparken görüntülendi #4

    Mark Zuckerberg, eşiyle jet-ski yaparken görüntülendi #5

    Mark Zuckerberg, eşiyle jet-ski yaparken görüntülendi #6

    Mark Zuckerberg, eşiyle jet-ski yaparken görüntülendi #7

    Mark Zuckerberg, eşiyle jet-ski yaparken görüntülendi #8

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