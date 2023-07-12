Mark Zuckerberg'den antrenman fotoğrafı Elon Musk'tan gelen dövüş davetini kabul eden Mark Zuckerberg, yaptığı antrenmandan bir fotoğraf yayınladı.

ensonhaber.com

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Meta'nın Twitter rakibi platformu nedeniyle Mark Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etmişti.

Musk, Meta'nın yeni projesi Threads ile ilgili bir paylaşımın altına yorumda bulunarak Mark Zuckerberg'e çağrıda bulundu.

Musk, "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım." dedi.

Musk istedi, Zuckerberg kabul etti

Bunun üzerine Zuckerberg'den olumlu yanıt geldi.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Zuckerberg, Elon Musk'ın çağrısının ekran görüntüsünü paylaşarak "Konum gönder" dedi.

Yaşananların ardından Zuckerberg'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ünlü dövüşçülerle çalışıyor

Zuckerberg antremanlarına, ABD merkezli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC’de orta siklet şampiyonu olan Israel Adesanya ve hafif siklet şampiyonu Alexander Volkanovski’yle devam etti.

Bunun yanında Musk da 4 Temmuz’da Kanadalı güreşçi ve UFC dövüşçüsü Geroge St-Pierre’le antreman yapmıştı.