Martine Moise, suikast anını anlattı

Haiti'nin First Lady'si, eşiyle bulundukları odaya düzenlenen baskın anını ve sonrasında yaşananları aktardı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz'da silahlı saldırganlar tarafından evine düzenlenen saldırıda öldürülmüş, eşi Martine Moise ise yaralı olarak kurtulmuştu.

Haiti'nin First Lady'si, eşinin cesedinin yanında, yerde kanlar içinde yatarken bulundu.

"BİRİ EMİR VERDİ, DİĞERİ PARAYI ÖDEDİ"

Suikast anına ilişkin CNN International'a açıklamalarda bulunan Moise, saldırıya dair, "Biri emir verdi, biri ise parayı ödedi. Bu insanları arıyoruz." dedi.

Moise, söz konusu saldırganları ve organizatörleri bulmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) yardım istedi.

YATAĞIN ARKASINA SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR

Martine Moise, Haiti Devlet Başkanı olan eşiyle gece saat 01.00 sularında otomatik silah sesleri duyduklarında işlerin ters gittiğini anladıklarını kaydetti.

Moise, saldırganların eve girdiğini anladıklarında yerde yatağın arkasına saklanmaya çalıştıklarını söyledi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ SORU İŞARETİ

Saldırının karanlık noktalarına işaret eden Moise, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bulunduğumuz odaya girebileceklerini düşünmemiştim bile. Çünkü evde 30-50 kadar güvenlik görevlisi vardı."

Güvenlik açığı konusunda Haitili yetkililerden henüz açıklama yapılmış değil. Devlet Başkanlığı güvenlik şefi Dimitri Herard ve konut güvenliği koordinatörü Jean Laguel Civil de dahil olmak üzere en az iki üst düzey güvenlik sorumlusunun şu anda hapiste olduğu bilgisi paylaşıldı.

SALDIRI ANINDA YAŞANANLAR

Saldırı sonrasında düştüğü yerde kolunun kırıldığını ve birden çok yerinde kanama olduğunu dile getiren Moise, o sırada sadece "davetsiz misafirlerin" ayakkabılarını görebildiğini ifade etti.

Odaya İspanyolca konuşan ve belirli bir şey arayan yaklaşık bir düzine saldırganının girdiğini tahmin ettiğini aktaran Moise, "Bir şey bulmak için odaya geldiler. Çünkü onları 'Bu değil, bu değil, bu' derken duydum. Bu da demek oluyor ki aradıkları şeyi buldular." diye konuştu.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA

First Lady, silahlı saldırganların daha sonra yerde yatan Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yöneldiğini, ardından telefon görüşmesi yapıldığını söyledi ve ekledi:

"O sırada hayattaydı. Uzun, cılız ve siyahi olduğunu söylediler. Belki de telefondaki, tetikçiye kendisi olduğunu doğruladı. Sonra onu yerde vurdular. Başkanı vurduklarında, 'ikimiz için de bitti' diye düşündüm. Gözlerimi kapattım, başka hiçbir şey düşünmedim. 'Bugün son günümüz' diye düşündüm."

"SALDIRIDAN SONRA BİLE GELMEDİLER"

Söz konusu saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarını sürdüren Martine Moise, saldırıdan sonra bile kendilerini korumakla güvenlik görevlilerinin gelmediğini, bir hizmetçinin kendilerini gördüğünü kaydetti.

Moise, "Korumalar emir almadan gidemez. Belki de oradan ayrılma talimatı aldılar. Ben böyle düşünüyorum. Saldırganlara karşı daha fazla korumalarımız vardı. Başkanın korumaların geleceği umuduyla öldüğünü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TEK BİR KORUMA DAHİ YARALANMADI

Haitili yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, saldırı sırasında tek bir korumanın dahi yaralanmadığına dikkati çekmişti. En az 24 polis, soruşturma altında bulunuyor.

Bunlardan 12'si tutuklanırken, 4'ü saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen Kolombiyalı paralı asker grubuyla yakın iş birliği yapmakla suçlanıyor.